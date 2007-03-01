Депутаты Губский и Костенко должны 32 миллиона за свеклу

Тернопольский областной совет подготовил обращения по поводу критической ситуации, которая сложилась в АПК области. Один из пунктов обращения - просьба к Кабинету министров «поручить Генеральной прокуратуре Украины провести проверку состояния расчетов сахарных заводов с поставщиками сырья и принять меры относительно полноты и справедливости расчетов».

По данным главного управления агропромышленного комплекса Тернопольской ОГА, долги сахарных заводов перед сельхозпроизводителями составляют 42 млн. грн., причем 32 млн. грн. из этого долга приходится на заводы, которые контролируются «Украинской продовольственной кампанией» и в частности народными депутатами от БЮТ Богданом Губским и Павлом Костенко. В частности, депутатам принадлежат 6 из 8-ми расположенных на территории области сахарных заводов.

Кроме того, как сообщает пресс-служба областного совета, на пленарном заседании сессии областного совета 23 февраля, депутаты обратились к руководителю депутатской фракции БЮТ в Верховной Раде Украины Тимошенко Юлии Владимировне с просьбой повлиять на народных депутатов Украины – членов фракции БЮТ Губского и Костенко, которые являются владельцами сахарных заводов, расположенных на территории Тернопольской области, «относительно возвращения ими имеющейся денежной задолженности товаропроизводителям области за сданную сахарную свеклу».

Как сообщает пресс-служба, большинство в Тернопольском областном совете составляют депутаты от БЮТ (48 из 120 депутатов), КУН (8 депутатов), СПУ (5 депутатов) и УСДП (6). Тогда как «НУ» (35) и УНП (13) находятся в оппозиции.

«Такого тяжелого года для аграрной отрасли еще не было, о чем твердят сами хозяйственники, рентабельность производства постоянно падает, - заявил в интервью депутат областного Совета, член БЮТ Михаил Миколенко. - Поскольку депутат ВР от БЮТ Богдан Губский и его соратники является владельцами 6 сахарных заводов на Тернопольщине, мы и обратились к лидеру Блока Тимошенко с просьбой повлиять на своих коллег, чтобы те погасили долги перед аграриями».

По словам Михаила Миколенко, после многочисленных обращений руководство «Украинской продовольственной компании» начало постепенно гасить свои долги перед аграриями, но делает это исключительно в товарной форме – сахаром. Но сахар выдается по утвержденным Кабмином ценам 2,85 грн за килограмм, при рыночной стоимости сегодня 2,10-2,20 грн. за килограмм.

Михаил Миколенко заявил, что сессия уполномочила депутата Верховной Рады Василия Деревяного озвучить решение и обращение областного совета на сессии ВР.