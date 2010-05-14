Двухмесячный ребенок погиб не от молочной смеси, а от воды из колодца

Винницкая областная санитарно-эпидемиологическая станция установила, что вода из колодца по месту жительства семьи погибшего ребенка в Винницкой области не отвечает нормам.

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В связи с сообщением в средствах массовой информации о смерти 2 мая двухмесячного ребенка в Винницкой области Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины уведомляет, что по результатам лабораторных исследований, проведенных СЭС 5 мая, детская смесь «Детолакт-бифидус» отвечает нормам по показателям безопасности, подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем при проведении лабораторного исследования воды из колодца по месту жительства семьи погибшего ребенка установлено, что вода из частного колодца не отвечает требованиям по предельно допустимой концентрации содержания нитратов (превышение в два раза) и микробиологическим показателем - коли-индексу (превышение в три раза). Пользование колодцем запрещено до проведения работ по очистке и дезинфекции.

По данному случаю районным управлением милиции возбуждено уголовное дело.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины призывает родителей во время приготовления пищи использовать воду из проверенных источников.