В Киеве на взятке 29,5 тысяч поймали председателя сельсовета
16:49, 01 марта 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
Сотрудники органов внутренних дел в Киеве задержали возле станции метро «Лесная» во время получения 29,5 тыс. дол. взятки председателя одного из поселковых советов Киевской области.
Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, председатель сельсовета требовал и получил деньги за содействие в предоставлении земельного участка.
По факту незаконного получения денег органами прокуратуры столицы возбуждено уголовное дело.
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