В Киеве на взятке 29,5 тысяч поймали председателя сельсовета

Сотрудники органов внутренних дел в Киеве задержали возле станции метро «Лесная» во время получения 29,5 тыс. дол. взятки председателя одного из поселковых советов Киевской области.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, председатель сельсовета требовал и получил деньги за содействие в предоставлении земельного участка.

По факту незаконного получения денег органами прокуратуры столицы возбуждено уголовное дело.