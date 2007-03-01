В Киеве на взятке 29,5 тысяч поймали председателя сельсовета

16:49, 01 марта 2007
Общество
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Возбуждено уголовное дело

Сотрудники органов внутренних дел в Киеве задержали возле станции метро «Лесная» во время получения 29,5 тыс. дол. взятки председателя одного из поселковых советов Киевской области.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, председатель сельсовета требовал и получил деньги за содействие в предоставлении земельного участка.

По факту незаконного получения денег органами прокуратуры столицы возбуждено уголовное дело.

 

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