Тимошенко в Америке договаривается про горячую воду

США могут оказать Украине масштабную поддержку в социальных проектах при реформировании коммунального сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сообщила журналистам в Вашингтоне.

По ее словам, она имела встречу с одним из руководителей программы "Вызовы тысячелетия", которая работает в США. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, программа имеет уникальные по своему объему фонды для социальных программ во многих странах мира. Лидер БЮТ выразила мнение, что эта программа на грантовой основе могла бы действовать и в Украине.

«Это может быть полномасштабная программа по переоснащению, модернизации и реконструкции коммунальных сетей в Украине», - сказала она. В частности, это может касаться, по ее словам, «теплоснабжения и горячей воды». «Мы говорили, - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, - о возможности выделения грантов в больших объемах, с тем, чтобы при реформировании коммунального сектора в стране груз этих реформ взяло на себя государство, а не люди, простые граждане».

По ее словам, «сразу по возвращении в Украину мы начинаем создавать рабочую группу под эгидой Президента, с тем, чтобы как можно быстрее начать программу».

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что речь идет об «очень серьезных средствах», для примера вспомнив, что недавно такая программа была реализована в одной из африканских стран, значительно меньшей Украины. «Речь шла о полмиллиарда долларов, следовательно в Украине это может быть еще более масштабный проект», - сказала она.

На протяжении первого дня своего визита в США Ю.ТИМОШЕНКО выступила в Центре стратегических и международных исследований, встретилась с руководством Национального демократического института, в частности, с руководителем НИИ, бывшим Государственным секретарем США Мадлен ОЛБРАЙТ, а также с президентом компании Vanco Energy Company, которая работает в Украине, Джином Ван ДАЙКОМ.