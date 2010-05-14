Western Union прекратила выплачивать валютные переводы в гривнях

Компания Western Union прекратила предоставление услуги по выплате валютных переводов из-за рубежа в гривнях.

"Компания "Вестерн Юнион" прекратила техническую возможность отправления переводов из-за границы с выплатой в Украине в национальной валюте. Также компания "Вестерн Юнион" обеспечила возможность выплаты оператором банка в иностранной валюте переводов, отправленных до 30 апреля в 2010 г. с фиксированной валютой выплаты в гривне", - говорится в письме компании, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщалось, Национальный банк Украины с 30 апреля т.г. обязал банки временно прекратить выплату валютных переводов Western Union в гривнях. Регулятор утверждал, что эта услуга не отвечает действующим правовым нормам, согласно которым выплата перевода, который поступил в Украину в иностранной валюте, может быть осуществлена в гривне исключительно по желанию и согласно заявлению получателя (бенефициара). При этом программный комплекс Western Union не позволяет получателю перевода выбрать валюту, в которой должны быть выплачены средства.

В конце прошлого года Национальный банк Украины просил банки воздержаться от предоставления услуги по приему переводов за границу в гривне через международную платежную систему Western Union. Тогда речь шла о том, что НБУ считает неприемлемым проведение перевода без фиксации курса гривни к иностранной валюте и суммы к получению в иностранной валюте.