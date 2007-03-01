Погода на 2 - 6 марта

Завтра в Украине ожидается дождь, местами с мокрым снегом (на юге и востоке страны небольшие осадки); в областях Прикарпатья сильные осадки, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах местами гололедица; ночью в южной части туманы. Ветер юго-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму до 6° тепла; днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны 9-12°.

3-4 марта - облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью с мокрым снегом, 3 марта на Левобережье, а ночью и в Крыму, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, 4 марта в восточной части местами сильные осадки (3 марта в западных, а 4 марта в северных и центральных областях небольшие осадки). Местами туман; ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, 3 марта в южной части 1-6° тепла, 4 марта в северных и центральных областях 0-4° мороза; днем 2-7° тепла; в южной части местами 9-11° тепла.

В восточной половине Украины 5 марта небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, 6 марта без существенных осадков. На остальной территории 5 марта местами небольшой мокрый снег, на юге Правобережья с дождем, 6 марта без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла (5 марта в южной части 1-6° тепла, 6 марта в западных, северных и центральных областях 0-6° мороза); днем 1-7° тепла, 6 марта в западных областях местами до 10° тепла.

В Киеве и области в пятницу ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 0°, днем 3-5° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

3-4 марта - облачно с прояснениями. Ночью 3 марта мокрый снег и дождь, 4 марта без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ночью кое-где туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3 марта от 2° мороза до 3° тепла, 4 марта 0-4° мороза; днем 2-7° тепла.

5-6 марта - без осадков, только ночью 5 марта небольшой мокрый снег. Температура существенно не изменится.