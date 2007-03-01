Нафтогаз получил нового руководителя

Председателем правления НАК “Нафтогаз Украины» назначен Евгений БАКУЛИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО сегодня после заседания правительства.

На вопрос журналистов, почему главой правления назначен именно Е.БАКУЛИН, а не Владимир ЯКУБЕНКО (первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН), Ю.БОЙКО ответил: “Таково решение правительства”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины уволил Владимира ШЕЛУДЧЕНКО с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» 21 февраля. В.ШЕЛУДЧЕНКО возглавлял НАК «Нафтогаз Украины» с 14 августа 2006 года.

Справка УНИАН. Е.БАКУЛИН, 1956 года рождения, с сентября 2006 года возглавлял ДК “Укргазвыдобування”, с декабря прошлого года – член правления НАК “Нафтогаз Украины”.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а с осени 2002 года и реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.