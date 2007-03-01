Откроется “Большой скульптурный салон”

1 марта в 17-00- пресс-конференция организаторов и участников “Большого скульптурного салона-2007”, который будет проходить в рамках проекта “Арт-Киев” с 1 по 11 марта в Украинском доме. Организатор – Центр делового и культурного сотрудничества “Украинский дом” (Украинский дом, ул.. Крещатик, 2);

18-00- открытие “Большого скульптурного салона” (там же).

Телефоны: 278-23-40, 278-34-36.