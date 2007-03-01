Интерпол больше не будет ловить Бакая

Национальное центральное бюро Интерпола в Украине сняло с международного розыска бывшего руководителя Государственного управления делами при Президенте Украины Леониде КУЧМЕ Игоря БАКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил временно исполняющий обязанности руководителя НЦБ Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

По его словам, еще в прошлом году «судебные органы Украины фактически отменили решение о его задержании с доставкой в суд, хотя дело уголовное расследуется».

В то же время Р.ВЕРГЕЛЕС сказал, что «информация об отмене санкции на арест своевременно поступила в МВД, еще осенью (в 2006 году – УНИАН), но, учитывая те или другие вопросы, мер по снятию его с розыска Интерпола и отмене «красной карточки» (она выставляется Интерполом на розыск преступников и их задержание – УНИАН) не было на протяжении длительного времени».

При этом Р.ВЕРГЕЛЕС отметил, что он «выяснил этот вопрос, провел консультации с органами розыска и прокуратуры, и была наведена законность в этом вопросе».

Как сообщал УНИАН, в июле 2005 года Генеральная прокуратура Российской Федерации в ответ на представление Генеральной прокуратуры Украины официально сообщила, что И.БАКАЙ является гражданином России и не может быть выдан Украине для привлечения к уголовной ответственности и суду.

В сентябре 2005 года следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Киева завершили досудебное следствие по делу И.БАКАЯ. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.3 ст.365 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий). Сумма нанесенного государству ущерба составляет 363,5 млн. грн. Как организатор и исполнитель этого преступления И.БАКАЙ был объявлен в международный розыск.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия не видит препятствий для того, чтобы компетентные органы двух стран рассмотрели вопрос о возвращении в Украину лиц, которые объявлены украинскими правоохранительными органами в розыск и находятся на территории России. Так министр ответил на вопрос журналистов об официальной позиции РФ относительно возможности выдачи Украине лиц, которые объявлены в розыск, в частности, бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА и бывшего председателя Государственного управления делами при Президенте Украины Игоря БАКАЯ.