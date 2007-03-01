Дифференцированную цену на газ решили привязать к 2005 году

В 2007 году розничная цена для потребителей газа будет устанавливаться в зависимости от объемов фактического использования природного газа в 2005 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По словам вице-премьера, правительство сегодня на заседании одобрило постановление о внесении изменений в постановление №2246 от 9 декабря 1999 года, определяющее порядок оказания услуг по газообеспечению населения.

«Правила, утвержденные в 1999 году, предусматривали, что розничная цена для потребителей устанавливается в зависимости от объемов фактического использования природного газа в предшествующем году. Но предыдущий, 2006, год был нестандартным – он был более холодным, и объем потребления газа был выше, чем в обычные годы», - сказал А.КЛЮЕВ, объясняя решение правительства о необходимости изменения правил установления розничных цен на газ для потребителей.

Кроме того, по его словам, Кабмин также поддержал предложения о том, что жители многоквартирных домов с централизованной системой отопления, использующие индивидуальное отопление, будут индивидуально оплачивать отопление. А.КЛЮЕВ уточнил, что ранее все жители с индивидуальным отоплением оплачивали услуги по централизованной системе отопления.

Вице-премьер также сообщил, что правительство изменило шкалу объемов расхода газа по дифференцированным тарифам.

«Сейчас мы участили шкалу – 2,5 тыс., 4 тыс., 6 тыс., 8 тыс., 10 тыс. и 12 тыс. кубометров газа, потому что практика показала, что очень часто есть серьезные злоупотребления на стыке социальных служб, которые начисляют субсидии, и газопоставляющих организаций», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вице-премьер уточнил, что ранее шкала устанавливала объем расходов газа на уровне 2,5 тыс. и 6 тыс. кубометров газа.

«Допустим, в индивидуальном доме счетчик показывал 2,5 или 2,6 тыс. кубов, и населению выгоднее, чтобы получить большую льготу в абсолютной величине, больше жечь газа. Другая цена – и субсидия больше. Чтобы исключить эти перегибы, мы делаем шкалу более частой», - добавил он.

А.КЛЮЕВ также сообщил, что постановление правительства вступает в силу с 1 января 2007 года, и газопоставляющие организации в течение марта должны осуществить перерасчет.

По его словам, изменения в правила оказания услуг по газоснабжению позволят населению платить меньше за газ. Как сказал А.КЛЮЕВ, изменения в правила приняты, чтобы ликвидировать несоответствия в потреблении газа и оплате на местах. «Население должно платить столько, сколько потребляет, а не столько, сколько насчитают», - заявил вице-премьер.