Интерпол прекратил поиск фигуранта дела об отравлении Ющенко

Национальное центральное бюро Интерпола в Украине сняло с международного розыска бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА, поскольку дело в отношении него закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил в.и.о. руководителя НЦБ Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС.

«По САЦЮКУ уголовное дело было закрыто в феврале», - сказал он, отметив, что соответствующее требование «о прекращении его (В.САЦЮКА) розыска поступило к нам и мы его сняли с международного розыска».

В то же время Р.ВЕРГЕЛЕС не уточнил, кто именно закрыл дело – прокуратура или суд, однако отметил, что оно было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщал УНИАН, Главным следственным управлением Генпрокуратуры Украины возбуждено уголовное дело против В.САЦЮКА по части 3 статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), части 2 статьи 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и части 3 статьи 358 (использование явно поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. По делу вынесено постановление о привлечении его как обвиняемого по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.