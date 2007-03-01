Мать зарезала своих пятерых детей

Жительница Бельгии зарезала пятерых своих детей и пыталась покончить с собой. Полиция выяснила, что план расправы женщина готовила давно и даже писала об этом в письмах друзьям.

В Бельгии произошло шокирующее убийство. Женщина по неизвестной причине набросилась на своих четырех дочерей и сына с ножом и убила их, после чего попыталась покончить с собой.

В среду днем в службу спасения поступил звонок от 51-летней жительницы города Нивель (в 32 км от Брюсселя).

Она сообщила, что зарезала всех своих детей: четырех девочек и мальчика.

Трагедия разыгралась между двумя и тремя часами дня, после возвращения старших детей из школы. Мать набросилась на детей с ножом. Всем погибшим было от 3 до 14 лет. Кроме матери и детей, в доме никого не было. 43-летний глава семейства в момент трагедии был на работе. Прибывшая на место бригада врачей увезла мать в больницу. После расправы над детьми она пыталась покончить с собой, ее состояние медики оценивают как критическое.

На месте убийства продолжают работать следственные бригады. Пока неясно, использовала ли мать кроме ножа и другие орудия убийства, а также непонятно, пытались ли дети сопротивляться, отмечают в прокуратуре города.

Выяснилось, что женщина задолго до убийства вынашивала план преступления.

Так, она сообщила о своих намерениях убить детей в письме подруге. Эту информацию подтвердил мэр Нивеля Пьер Хуарт. По его словам, подруга уже передала письмо в полицию, с помощью него следователи попытаются выяснить мотив убийства, сообщает Associated Press. В городской прокуратуре склоняются к тому, что произошедшее – это акт отчаяния человека с нарушенной психикой.

По словам мэра города, убийство шокировало всех местных жителей – никто из них не догадывался о возможных проблемах в этой семье. «Эта семья была очень дружелюбной, у них было много друзей, соседи часто приходили к ним в гости, все дети были очень хорошо воспитаны», – отметил Пьер Хуарт.

Возможно, причины преступления удастся выяснить, допросив отца семейства. Сейчас мужчина находится в шоковом состоянии.

В последний раз убийство детей в Бельгии произошло в июле прошлого года. Тогда в городе Льеже были убиты две девочки. Перед тем как задушить своих жертв, преступник изнасиловал старшую из сестер. Обезображенные тела девочек нашли только спустя 20 дней после пропажи в котловане. В убийстве подозревается знакомый родителей детей – 38-летний уроженец Марокко Абдалла Аит-Уд.

В 1996 году в городе Льеже орудовал маньяк Марк Дютру, считавшийся самым опасным преступником за историю Бельгии. Он похитил и убил четырех несовершеннолетних девочек. За шесть изнасилований и четыре убийства маньяк в июне 2004 года был приговорен к пожизненному заключению.

Газета.ру