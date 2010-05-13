СБУ накрыла группировку, которая «нагрела» Ощадбанку на 2,5 миллиона

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили и пресекли противоправную деятельность лиц, которые нанесли материальный ущерб Херсонскому областному управлению ОАО «Государственный Ощадный банк Украины».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в области, следствием установлено, что преступная группа из 6 человек с целью получения кредитных ресурсов предоставила в банк недостоверные данные о финансовом состоянии собственных субъектов предпринимательской деятельности, а также справки о собственных доходах за 2007-2008 годы и таким образом завладела средствами государственного банковского учреждения.

Каждому предпринимателю банк предоставил кредиты в размере от 420 до 750 тысяч гривен. В результате преступной сделки государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 2,5 млн.грн.

СБ Украины возбуждила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 и ч.1,2,3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.