Черновецкий даст 7 килограммов золота на купола

Столичные власти до 2010 года намерены восстановить по меньшей мере три храма, в частности, Дмитриевскую, Сретенскую церкви, церковь Святого Ильи, а также колокольню Кирилловского монастыря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время посещения Свято-Николаевского собора Покровского монастыря - одного из пяти храмов, которые будут восстанавливать столичные власти.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ознакомился с ходом реставрационных работ и пообещал настоятельнице Свято-Покровского монастыря игуменьи КАЛИСФЕНИИ подарить на позолоту куполов 7 кг золота за счет небюджетных средств.

«Я подарю свое собственное золото для того, чтобы купола самого высокого храма Киева были покрыты несколько большим слоем золота, чем планировалось», - сказал столичный мэр.

Покровский монастырь был основан в 1889 году великой княгиней Александрой Романовой. Свято-Николаевский собор при монастыре построен в 1896-1911 годах киевским архитектором Владимиром Николаевым, и он является самым высоким собором в Европе.

Проект восстановления колокольни и куполов церкви разработал в 1994 году институт «Укрпроектреставрация». В 2001 году было подписано распоряжение КГГА о проведении соответствующих реставрационных работ. Работы начались только в августе 2006 года.

Проект восстановления собора предусматривает реставрацию его фасада и 15 куполов с позолоченными маковками и крестами. Первые два креста на соборе установили 18 декабря 2006 года на День Святого Николая. За два месяца 2007 года установлено 5 крестов. Полностью реставрацию планируется завершить в этом году ко Дню Киева. Для этих работ в бюджете предусмотрено 20,6 млн. грн., из которых уже освоено 13 млн. грн.