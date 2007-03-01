В Тернополе от гриппа умер второклассник

В Тернополе, заболев ОРВИ, умер второклассник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН родители мальчика, предварительный диагноз, указанный в справке о смерти – острая респираторно-вирусная инфекция и врожденный порок кишечно-желудочного тракта. Со второй частью диагноза родители не соглашаются, поскольку сын никогда не жаловался на проблемы с желудком. Лишь когда он заболел ОРВИ, у него 24 февраля начались сильные боли в животе и тошнота. Мальчика госпитализировали 26 февраля, а 27 ночью он умер.

Главный врач городской детской больницы Роман КНЫШ, пока не имеет официального заключения патологоанатома, комментировать случай с мальчиком отказался.