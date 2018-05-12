Советы для Януковича: как улучшить жизнь уже сегодня

Президент Виктор Янукович признал, что не знает, как сделать жизнь лучше. “Общество ждет, что все сегодня станет намного лучше, чем было вчера. Безусловно, если бы мы знали, как это можно сделать, мы бы это сделали. Но рецепта такого нет”, – заявил вчера Янукович и добавил: реформы, мол, будут предложены, а вот когда начнут работать, то уже “жизнь покажет”. При этом украинцы хорошо помнят, что лозунгом предвыборной кампании Виктора Федоровича было “улучшение жизни уже сегодня”. Чтобы помочь главе государства выполнить предвыборные обещания, мы обратились к экспертам с просьбой поделиться советами для Виктора Федоровича.

Дмитрий Корчинский, публицист: НУЖНО КУПИТЬ ДОМИК НА РУБЛЕВСКОМ ШОССЕ

Нужно продавать Межигорье и покупать домик на Рублевском шоссе – это традиционное место под Москвой, где живут беглецы, олигархи и чиновники из Украины.

В действительности огромные трудности есть и предстоят Украину. Уже через два с половиной года для того, чтобы обслуживать внешний долг (а он все время растет из-за новых займов), нужно будет иметь темпы экономического развития вдвое выше, чем темпы развития Китая. Вряд ли это обеспечит Азаров, при всей его работоспособности. Невозможность обслуживать внешний долг будет означать и серьезные проблемы в украинской политике, приведет к структурному кризису Украинского государства. Как правило, такие ситуации для стран заканчиваются или потерей государственности (для нас – это интеграция в Россию), или приходом к власти, так сказать, “сил народной мести”. Пока еще структур народной мести еще не заметно в Украине. Но есть пару лет на то, чтобы их сформировать.

Янукович и Азаров гораздо лучше подстрекают народ, чем это могли бы сделать мы. Наше дело – пользоваться следствиями их деятельности.

Александра Кужель, экс-председатель Госкомпредпринимательства: ЧТО ДЕЛАТЬ ЗНАЮТ ВСЕ, НО МАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ

Я уже посоветовала Януковичу. Как только его избрали президентом, я ему направила два письма. Сначала я ему написала как главе комитета по борьбе с коррупцией – если вы действительно хотите навести порядок и имеете на это политическую волю, нужно сделать то-то и то-то. Второе письмо предназначалось ему как председателю экономического комитета.

Что делать – знают все. Но нужно иметь политическую волю. Если есть политическая воля президента, тогда это выполняют министры. Вспомните, когда мне удалось провести единый налог, как меня ни грызли, как ни кричали, но Кучма меня поддерживал. С Тимошенко мне удалось провести 130 документов, потому что она лично имела на то политическую волю. Если бы мне такие условия, как у Бродского (преемник Кужель на должности председателя Госкомпредпринимательства. – Авт.), когда парламент голосует мгновенно то, что поддержало правительство, я бы уже за эти 50 дней провела самые лучшие законы. Я бы там жила, чтобы сократить вдвое контрольные проверки лицензирования.

А они что сделали? Они вчера отменили страхование страховых компаний. Это значит, что мы с вами отдаем деньги на строительство квартиры, и дальше никто ни за что не отвечает, мы с вами не застрахованы. А они обязаны страховать. Во всем мире нет контрольных проверок строительства. 5 человек работают на всю страну. Контролируют страховщики и инвестор, который выделяет средства на строительство. И мы с вами из бюджета будем компенсировать элит-центры и те дома, на которых хорошо заработали какие-нибудь казачки. И власть проводит такое решение. Это чтобы жить лучше?

Рецепт улучшения жизни есть. Остался вопрос воли. Януковичу достаточно сказать одно слово Азарову, что Кабмин за время такое-то должен провести такие-то изменения и соответствующие законы быстро проголосовать в парламенте.

Думаю, Януковича сдерживает скопище правительства. Мне кажется, что максимум в сентябре он избавится от многих неадекватных людей в правительстве. Уровень советников сегодня при Януковиче намного выше уровня многих министров.

Михаил Погребинский, политолог: ОТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ И ЗАРПЛАТ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ НЕ СТАНЕТ Слова Януковича – свидетельство зрелости политика и уверенности в своих силах, в доверии, которое выявило ему общество. Признание, что я чего-то не знаю или чего-то не могу – это признак силы, а не слабости.

Рецепта счастья Янукович не знает. Так, как его не знает никто, кроме, возможно, Господа Бога.

Что касается реальной помощи, которую бы действительно можно было предоставить украинской власти, Януковичу, – это консолидация интеллектуальных усилий для формирования пакета предложений по реальному реформированию ключевых секторов украинской экономики и социальной системы. К сожалению, кроме криков “спасайтесь, русские идут!”, от оппозиции ничего не слышно.

В реформах есть правильные советы, они просто пока еще не услышаны. А суть их проста – хотите реформировать какую-то сферу – не поручайте это делать представителям этой сферы. Это должен делать кто-то со стороны, но с полномочиями. Это значит, должен быть принятый закон, выделены средства и найдена личность, которая возглавит эту реформу. Ни в одной сфере пока это не сделано. Когда начнутся проблемы, начнут так делать.

Улучшения жизни уже сегодня не может быть. Мировая экономика переживает кризис. Мы можем только выруливать на какую-то медленную полосу восстановления на протяжении нескольких лет. Можно повысить пенсии и зарплаты на какой-то небольшой процент, чтобы мы отчитывались перед обществом, но в действительности от этого жизнь лучше не станет. Нужно провести необходимые реформы, и жить придется по возможностям. Это значит, что увеличить социальные расходы в это время не выйдет.

Владимир Лановой, экономист, бывший первый вице-премьер-министр и министр экономики: ЗА СЧЕТ КРЕДИТОВ НЕЛЬЗЯ НАКОРМИТЬ ЛЮДЕЙ

Нужно начинать с производства и помогать реальным предприятиям. А Янукович, как и все его предшественники, думает только о бюджете, о расходах административного государственного характера, а это совсем не тот производительный сектор, который увеличивает ВВП и доходы общества. Это порочный путь. Поэтому в этом и, возможно, следующем году мы будем прозябать, переживать стагнацию.

Сейчас повысят доходы бюджетников и пенсионеров. Повышение будет в пределах 5–10% для низкооплачиваемых слоев населения. Откуда берут дополнительные поступления в этом году? Около 100 миллиардов гривен правительство одалживает на внутреннем и на внешнем рынках. Это как наркотик. Как можно взять 100 миллиардов и выделить 30 – на социальные расходы? А в будущем году что делать? Опять брать в долг? И всегда зависеть от кредитов?

Ясно, что искусственные методы заканчиваются в стоимостном отношении изменением цен, инфляцией, снижением курса и т.д. Все то, что мы уже проходили. Искусственно, за счет кредитов или международных займов нельзя накормить людей.

Мировой кризис потряс все страны. Но некоторые очень быстро возобновили рост. В США подъем на 5% в год сейчас идет. General Motors увеличила производство на 25% в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года. Восстановление началось в тех странах, которые конкурентоспособны на мировых рынках. Мы 20 последних лет живем за счет мощностей, технологий и продукции, которые были заложены в советские времена. Никакой модернизации не происходит. 20 лет мы протянули, хотя 10 – было сильное падение. Потом немножко рост, который не достиг еще уровня 1990 года.

Нам нужна модернизация технологий, внедрение новых отраслей, новых видов продукции, для этого нужно, чтобы работали рыночные механизмы. Наши рынки не конкурентны и не прозрачны. Они либо монополизированы, либо это синдикатные рынки сговора. На руду, например, подняли цену. И металлурги принимают ее и ничего сказать не могут, не могут обратиться в арбитраж, потому что у нас нет такого арбитража. Нет законодательства, которое бы ограничивало права поставщиков повышать цены. Вот на мясо сейчас поставят новую цену, и нет законодательства, которое бы контролировало поставщиков.

Ключевой вопрос - построение реальных конкурентных рынков. Эти рынки через 3–4 года дадут эффект в виде предприятий нового качества. Мы сможем внедрять технологии прямо из Японии или из Канады. Мы будем мощно расти на протяжении 20–25 лет.

Быстро поднять экономику на высокие проценты и высокую динамику на долгие годы нельзя на старой базе.

Анна Ященко