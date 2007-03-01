В Нью-Йорке запретили слово ”негр”

В среду муниципалитет Нью-Йорка запретил всем жителям города использовать слово "негр", передает агентство Reuters. Нарушение запрета не карается штрафом, постановление имеет скорее символический смысл и направлено на искоренение слова из уличного сленга, а также из лексикона исполнителей хип-хопа и комиков.

Как сообщается в документе, слово "негр" впервые встречается в письменном виде в 1786 году как термин, используемый рабовладельцами для обозначения африканских рабов. По словам сторонников запрета, "негр" является оскорбительным словом вне зависимости от того, кто его употребляет, будь то расисты или чернокожие рэпперы.

Тем временем противники решения муниципалитета уверяют, что более частое употребление этого слова способствовало бы ликвидации его негативных коннотаций. Чернокожий комик Крис Рок считает, что политики подобными запретами пытаются отвлечь внимание от более насущных проблем.

Активисты также обратились в Американскую академию звукозаписи, чтобы убедить ее руководство не номинировать музыкантов на премию "Грэмми" в случае использования запретного слова в текстах песен. Однако представитель организации отметил, что 11 тысяч академиков вряд ли поддержат подобное решение.

Лента.ру