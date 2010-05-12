Киевский земельный чиновник попался на взятке - 45000 долларов

Прокуратурой города Киева по материалам Управления СБУ в г. Киеве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Главного управления земельных ресурсов исполнительного органа Киевской городской государственной администрации за получение взятки в размере 45 тыс. дол. США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным ведомства, работник Главного управления земельных ресурсов КГГА получил взятку от киевлянина за содействие в бесплатном получении земельного участка в собственность площадью 0,08 гектара.

За совершение такого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.