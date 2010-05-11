Людям для погашения кредитов валюту по спецкурсу больше не продадут
НБУ отказался от проведения аукционов
Национальный банк Украины отказался от проведения аукционов по продаже иностранной валюты населению для погашения кредитных обязательств (спецаукционов).
«В связи с прекращением Национальным банком Украины проведения аукционов по продаже иностранной валюты по специальному льготному курсу для удовлетворения потребностей населения с целью выполнения ими обязательств в иностранной валюте по кредитным договорам… прекращается временный порядок учета указанных средств по внебалансовому счету 9809», – сказано в письме Нацбанка от 6 мая 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.
Как сообщал УНИАН, в своем постановлении №206 от 15 апреля 2010 года «Об участии Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке Украины» во II квартале 2010 года регулятор предусмотрел осуществление своих интервенций в форме «валютных аукционов, направленных на поддержку платежей физических лиц по их кредитным обязательствам в иностранной валюте, – в соответствии с ситуацией на валютном рынке и сообщениями Национального банка Украины».
Спецаукционы проводились с 27 февраля 2009 года, во время курсовой нестабильности гривни, для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте. Позже Нацбанк начал продавать валюту по льготному курсу и физлицам-резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.
Последний спецаукцион состоялся 17 февраля 2010 года. В связи с тем, что ситуация на валютном рынке страны стабилизировалась, а объемы заявок начали снижаться, спецаукционы Нацбанк больше не проводил.