В письме c Харьковщины в Чехию таможня нашла 4 высших награды СССР

Накануне Дня Победы инспекторы Чопской таможни выявили в международном почтовом отправлении высшие награды СССР.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, заказное письмо из Харьковской области в Чешскую Республику было отправлено частным лицом. В соответствии с действующим законодательством, такие международные почтовые отправления не должны содержать никаких материальных вложений. Поэтому, когда работники Чопской таможни при помощи технических средств таможенного контроля установили, что в письме находятся изделия из металла, было принято решение осмотреть содержание конверта.

При таможенном досмотре почтового отправления инспекторы таможни обнаружили в конверте четыре высших награды СССР. Отправитель пытался незаконно переправить за границу Золотую Звезду Героя Советского Союза, Орден Ленина, орден «За личное мужество» и Орден Богдана Хмельницкого, отметили в пресс-службе.

В соответствии со статьей 17 Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» личные награды не разрешены к пересылке в международных почтовых отправлениях. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Награды изъяты до решения суда.