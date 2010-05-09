Во Львове после митинга ко Дню Победы избили социалиста

Сегодня на Холме Славы во Львове состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие представители власти, руководство Западного оперативного командования, ГУ МВД Украины во Львовской области, ветеранских организаций и политических партий Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек, которые держали государственные флаги Украины, а также развивались флаг Российской Федерации и флаг Беларуси.

Руководство города и области возложили цветы к памятникам павшим воинам.

В своей речи перед собравшимися председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ отметил «ратный подвиг народа, который обеспечил мир на всей земле», и пожелал ветеранам и всем собравшимся «воодушевления в строительстве Украинского государства».

В свою очередь председатель Львовского областного совета Мирослав СЕНИК поздравил собравшихся «с днем героизма – 65-й годовщиной капитуляции Германии». Городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ отметил, что сегодня празднуется День матери и призвал «вспомнить матерей, которые пережили ужас войны».

После завершения торжественной церемонии, на площади у Вечного огня в сопровождении духового оркестра прошел праздничный военный парад.

Несмотря на то, что во время праздничного митинга были развернуты красные флаги Победы и Прогрессивной социалистической партии Украины – празднование у Холма Славы прошло без инцидентов.

Как сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, общественный порядок во время мероприятий 9 мая во Львове обеспечивали 1200 правоохранителей.

«Все мероприятия прошли без эксцессов», - отметил Д.ХАРЧУК.

Однако не обошлось без провокаций после завершения торжественного митинга.

Как сообщил УНИАН первый секретарь Львовского горкома СПУ Василий МУЗЫКА, после завершения митинга четыре неизвестных молодых человека совершили нападение и избили секретаря Львовского горкома СПУ Сергея ШКЛЯРУКА.

«Сергей ШКЛЯРУК возвращался после торжеств на Холме Славы, и на улице Лысенко на него напали неизвестные, которые сорвали с лацкана пиджака значок СПУ и георгиевскую ленту и избили социалиста», - рассказал В.МУЗЫКА.

По его словам, по получении информации о нападении на место происшествия были вызваны медики и представители правоохранительных органов. В настоящее время С.ШКЛЯРУК доставлен в больницу.

Также, как сообщил УНИАН председатель ЛОО “Антифашистский комитет Украины”, член ЛОО Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК, было совершено нападение и на двух представителей Коммунистической партии Украины.

«Представители Компартии возвращались с торжественного митинга, когда на них на площади Мытной напали неизвестные, которые их избили», - сообщил А.КАЛИНЮК.

Начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Д.ХАРЧУК в комментарии УНИАН подтвердил факт нападения и избиения члена СПУ С.ШКЛЯРУКА, отметив, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.