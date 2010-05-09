В Херсоне "Вечный огонь" снабдили газовым счетчиком
13:55, 09 мая 2010Общество
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Монумент реконструировали
В Херсоне ко Дню Победы реконструировали систему "Вечного огня" парке Славы на берегу Днепра.
Как сообщил журналистам мэр Херсона Владимир САЛЬДО, на "Вечном огне" в целях энергосбережения заменили газовую горелку и установили газовый счётчик. Теперь огонь будет гореть постоянно.
На ремонт "Вечного огня" горсовет Херсона выделил 47 тыс. грн.
"Вечный огонь" в парке Славы в Херсоне ранее включался только во время массовых мероприятий, посвящённых событиям Второй мировой войны. Такую ситуацию власти объясняли дороговизной эксплуатации горелок.
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