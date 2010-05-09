В Херсоне "Вечный огонь" снабдили газовым счетчиком

В Херсоне ко Дню Победы реконструировали систему "Вечного огня" парке Славы на берегу Днепра.

Как сообщил журналистам мэр Херсона Владимир САЛЬДО, на "Вечном огне" в целях энергосбережения заменили газовую горелку и установили газовый счётчик. Теперь огонь будет гореть постоянно.

На ремонт "Вечного огня" горсовет Херсона выделил 47 тыс. грн.

"Вечный огонь" в парке Славы в Херсоне ранее включался только во время массовых мероприятий, посвящённых событиям Второй мировой войны. Такую ситуацию власти объясняли дороговизной эксплуатации горелок.