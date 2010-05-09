В Киеве открыли памятник Ивану Кожедубу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приняли участие в возложении цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в возложении также приняли участие председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и Всея Украины Блаженнейший ВЛАДИМИР, глава Киевской городской администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, члены правительства, народные депутаты и ветераны.

Кроме того, руководство государства приняло участие в открытии памятника маршалу авиации, трижды Герой Советского Союза Ивану Кожедубу.