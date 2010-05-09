Во Львове произошла драка за красный флаг

По центру Львова от Оперного театра сегодня прошло шествие – парад ветеранов Отечественной войны, во главе которой ехал бронетранспортер, украшенный государственными флагами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, акцию ветеранов, представителей Антифашистского комитета, КПУ, СПУ сопровождали усиленные кордоны представителей правоохранительных органов.

Кордоны милиции перекрыли движение колонны, и ветеранов пересадили в автобусы, которыми их отвезли к Холму Славы, где в 11.00 начался митинг, посвященный 65-летию Победы при участии представителей властей.

Действия правоохранителей были вызваны тем, что в центре города на площади у памятника князю Даниле Галицкому ветеранов ожидали несколько сотен представителей ВО «Свобода», которые, скандируя «Смерть москалям!» и «Бандера придет – порядок наведет», топтали красные флаги с символикой СССР, также держали несколькометровый Государственный флаг Украины, на фоне которого были транспаранты с надписями «НКВД, КГБ = гестапо»; «Каждый шестой житель Украины погиб в годы Второй мировой войны».

Во время акции топтания красных флагов на мостовой у памятника князю Даниле Галицкому молодой мужчина попытался прекратить надругательство над символикой, поднял один из флагов с мостовой. В это время на него набросились несколько десятков сторонников ВО «Свобода», пытаясь вырвать флаг.

С помощью сотрудников милиции столкновение было локализовано, ее участники задержаны.

На данное время представители ВО «Свобода» проводят возле Львовской ОГА митинг под лозунгом «Бандера, Шухевич – наши герои».

Плотные кордоны представителей правоохранительных органов обеспечивают правопорядок в центре Львова и у здания Львовской ОГА, а также сопровождают ветеранов и представителей политических партий левого направления, которые начали свои акции на Марсовом поле во Львове и на Холме Славы.