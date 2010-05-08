Внезапное падение фондовых рынков в США длилось 20 минут

Американские финансовые регуляторы пристально изучают ситуацию, сложившуюся накануне на фондовых рынках, и намерены выработать механизмы, позволяющие предотвращать подобные скачки, заявил президент США Барак Обама, выступая в Белом доме.

Основные фондовые индексы США по итогам четверга потеряли около 3-4%, а в ходе торгов снижение доходило примерно до 9%. Резкое падение продолжалось около 20 минут и, по предварительным данным, могло быть вызвано массовыми ордерами на продажу, выставленными "торговыми роботами", либо ошибкой трейдера.

Одним из подозреваемых считается Citigroup, чей трейдер мог допустить ошибку при вводе заявки на продажу. Финансовые власти США начали расследование инцидента, Nasdaq сообщила об отмене сделок по акциям, цены которых изменились более чем на 60%. Этот список включает 286 бумаг.

"Я бы хотел уделить внимание необычной активности на Уолл-стрит в четверг. Руководство регуляторов тщательно исследует причины случившегося для защиты инвесторов в будущем и выработки механизмов, позволяющих не допустить повторения этой ситуации в будущем", - цитирует Обаму РИА "Новости".

Результаты расследования и рекомендации регуляторов будут опубликованы, сообщил президент.

Как заявляли ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) совместно с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), они планируют выяснить причины крупного падения индексов на торговых площадках и узнать, не стали ли действия профессиональных участников фондового рынка причиной серьезной просадки бирж.

Мнения аналитиков касательно причин столь сильного падения индексов разделились. Некоторые эксперты полагают, что подобная негативная динамика была вызвана "неуклюжей" торговлей, то есть неправильно занесенными в систему электронных торгов данными, или техническим сбоем. Также часть экспертов уверены в том, что фондовый рынок США, независимо от причин, вызвавших резкую просадку накануне, восстановит свои позиции ввиду продолжающегося укрепления американской экономики.