Россия возобновит инспекции на украинских мясомолочных предприятиях

Российская Федерация в первом полугодии 2010 г. возобновит инспектирование украинских мясомолочных предприятий.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики Украины, такая договоренность была достигнута в ходе шестого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Российское и украинское аграрные министерства провели в рамках подготовки к заседанию большую работу, что позволило достичь в рамках заседания договоренностей относительно возобновления в первом полугодии 2010 г. инспектирования украинских мясомолочных предприятий», - говорится в сообщении министерства.

Также участники переговоров договорились сосредоточиться на реализации комплекса мер, которые позволят до конца 2010 г. достичь докризисных объемов двусторонней торговли – 39-40 млрд. долл., определить перечень инфраструктурных проектов для совместной реализации. «Сегодня существует необходимость возобновить весь комплекс торгово-экономических связей в аграрной сфере между нашими странами, в частности, решить вопрос поставок на российский рынок украинской мясомолочной продукции и сахара», - отметил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Также стороны договорились содействовать российским компаниям в инвестировании в инфраструктуру зернового рынка Украины и приступить к разработке и согласованию прогнозных балансов спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции, включая объем взаимных поставок, и на основании балансов рассмотреть в ноябре 2010 г. возможность поставок свекловичного сахара с 2011 г. на территорию РФ.