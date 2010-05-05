За место на рынке начальник требовал 1 млн. грн.

В Одесской области работники областного управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью «на горячем» задержали 30-летнего начальника одного из отделов общества с ограниченной ответственностью, в собственности которого рынок.

Установлено, что должностное лицо требовало и получило от предпринимателя взятку в 1 миллион гривен за предоставление предпринимателю права заключить договор аренды торгового места на территории рынка, площадью около 30 кв. м на 10-летний срок, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области.

В служебном кабинете должностного лица работники милиции обнаружили и изъяли пакет с долларами США, что составляет 1 миллион в гривневом эквиваленте, а также черновую договорную документацию. Кроме этого, непосредственно при задержанном были наличными 10 тысяч долларов и 988 тысяч гривен, происхождение которых устанавливается.

Прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Ведется следствие.