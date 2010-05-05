Начальник украинского Генштаба получил благодарность НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван СВИДА получил благодарность от НАТО за участие украинского военного контингента в операции Альянса “Сдерживающее присутствие” в Косово.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов в формате стран - контрибуторов операции многонациональных сил в Косово (КФОР). В заседании приняла участие украинская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом армии Украины И.СВИДОЙ.

В ходе заседания был рассмотрен вопросы текущего состояния военно-политической ситуации и ситуации безопасности у Косовому, хода проведения первого этапа фазы военной операции сил КФОР “Сдерживающее присутствие”, а также последующей деятельности НАТО и Европейского Союза в регионе.

В своем выступлении председатель Военного комитета НАТО адмирал Джампаоло Ди ПАОЛА подчеркнул важность проведения максимально согласованных действий в контексте завершения подготовки Сил безопасности Косово, приведения их к полным оперативным возможностям, улучшения социально-экономической ситуации в регионе и осуществления последующего сокращения миротворческих контингентов до запланированных параметров в рамках операции “Сдерживающее присутствие”.

Председатель Военного комитета НАТО также высказал слова благодарности начальникам генеральных штабов стран-контрибуторов за последовательность в принятии решений и качество в исполнении задач миротворческими контингентами.

Как сообщал УНИАН, украинский военный контингент в составе многонациональных сил КФОР находится у Косово с 1999 года. На сегодняшний день там выполняют миротворческие задачи 180 украинских военнослужащих.