В Хмельницкой области скопилось 664 тыс. тонн отходов

На начало 2010 года в Хмельницкой области накоплено 664 тыс. тонн вторичного сырья и отходов производства, которые занимают 458 га земли.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, ежегодно на предприятиях области образуется более миллиона тонн вторичного сырья, а находит применение лишь пятая часть образованных отходов. Основными источниками образования отходов является промышленное и сельскохозяйственное производство.

Многолетнее накопление бытовых отходов за отсутствием соответствующей индустрии их переработки и утилизации становится серьезной угрозой экологической безопасности населенных пунктов, санитарно-эпидемическом положению и здоровью населения, говорится в сообщении. Особенно остро эта проблема стоит для крупнейших городов области - Хмельницкого, Каменец-Подольского, Шепетовки, где ресурс полигонов твердых бытовых отходов давно исчерпан, отмечают в ОГА.