В Днепропетровской области задержали два экипажа псевдогаишников

В Днепропетровской области сотрудники Управления Госавтоинспекции задержали два экипажа псевдоинспекторов ГАИ, которые на автомобилях ВАЗ „патрулировали” автодороги и штрафовали водителей.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УГАИ в Днепропетровской области.

Задержанные носили форменные милицейские куртки и фуражки. Как выяснилось, вместо радаров для измерения скорости они пользовались обычным феном, к которому был подсоединен велосипедный спидометр.

Задержали самозванцев на автодороге после жалобы гражданина России, который сообщил в областное Управление ГАИ, что псевдоинспекторы требовали у него 1,4 тыс. грн. штрафа, угрожая не выпустить за пределы Украины.