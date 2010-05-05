Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 4 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 2,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,20 грн./евро, продажи – на 1,2% - до 10,41 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,10-10,35 грн./евро, по продаже – в пределах 10,29-10,62 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 4 мая понизился на 1% и сегодня составляет 0,2621 грн./рубль, продажи – 0,5% - до 0,2703 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2580-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,9% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,23 грн./евро, продажи – на 1,6% - до 10,37 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,18-10,35 грн./евро, по продаже – в пределах 10,29-10,58 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 0,6% по сравнению с 4 мая и сегодня составляет 0,2634 грн./рубль, продажи – на 0,75 – до 0,2708 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2690-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,86/7,94 грн., евро – 10,35/10,58 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,94 грн., евро – 10,32/10,70 грн., рубль – 0,2640/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,935 грн., евро – 10,40/10,60 грн., рубль – 0,268/0,274 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 5 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,553336 к российскому рублю – 0,27187.