В Киеве городская электричка остановилась до 10 мая

В связи с уменьшением пассажиропотока на период майских праздников с 1 по 10 мая 2010 года городская электричка, которая курсирует от станции метро «Петровка» к остановочной платформе «Троещина», ездить не будет.

Как сообщает КП «Киевпастранс», с 11 мая 2010 года городская электричка будет курсировать в обычном режиме.