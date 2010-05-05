В Египте нашли статую Птолемея IV

Египетские археологи обнаружили каменную статую одного из царей династии Птолемеев. Предположительно статуя изображает Птолемея IV, правившего в 221-205 годах до нашей эры. Об этом сообщает сайт Middle East Online со ссылкой на заявление главы египетского Верховного совета по древностям Захи Хавасса (Zahi Hawass).

По его словам, находка была сделана во время поисков могилы царицы Клеопатры неподалеку от Александрии. У статуи отсутствует голова. Как отметил Захи Хавасс, о том, что изображенным в камне правителем является Птолемей IV, говорит в числе прочего тот факт, что статуя была найдена рядом с построенным им храмом.

Хавасс не назвал точные размеры фигуры, однако, заявил, что она "огромна". По его словам, материалом для ее изготовления послужил черный гранит.

Династия Птолемеев правила в Египте после его завоевания Александром Македонским в 332 году до нашей эры. Основатель династии Птолемей I был одним из помощников Александра Великого. Царствование династии в Египте продолжалось до 30 года до нашей эры, а ее последней представительницей была Клеопатра.

Лента.ру