Правительству придется ограничить теневую экономику

Украинское правительство не сможет выполнить государственный бюджет на 2010 год без ограничения обращения средств в теневой экономике, масштабы которой, по данным экспертов, составляют около 50% ВВП.

Об этом идет речь в комментарии варшавского Центра Восточных исследований (OSW), текстом которого располагает УНИАН.

Эксперт одного из наиболее авторитетных аналитических центров Польши Анна ГУРСКА назвала нынешний бюджет Украины более "реалистичным", чем предыдущий, но "сложным для выполнения". Главная сложность, по мнению аналитика, заключается в выполнении плана налоговых доходов.

По ее словам, данные о выполнении государственного бюджета Украины в первом квартале 2010 года свидетельствуют о том, что фискальным органам будет чрезвычайно тяжело привлечь в бюджет запланированные средства. (По оперативным данным, госбюджет Украины в первом квартале выполнен с дефицитом 5,5 млрд. грн. - УНИАН).

А.ГУРСКА считает, что в таких условиях налоговая администрация будет вынуждена искать возможности для увеличения налоговой базы за счет выведения средств из теневого обращения.

Эксперт также положительно оценила отказ правительства дотировать НАК "Нафтогаз Украины", заметив, что реализовать эти планы будет невозможно без повышения цен на газ на внутреннем рынке.

А.ГУРСКА отметила, что глубже проанализировать реалистичность выполнения госбюджета Украины можно будет после запланированного в мае представления пакета первоочередных реформ, разработанного правительством.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2010 год с дефицитом в размере 5,33% ВВП. Доходы госбюджета определены на уровне 267,452 млрд. грн., в частности доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 323,556 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 244,027 млрд. грн.

Проект бюджета рассчитан, исходя из следующих прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.