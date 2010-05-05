"Киевэнерго" прекратила поставки электричества "Киевпасстрансу"

Компания “Киевэнерго” после многочисленных предупреждений прекратила поставки электричества коммунальному предприятию “Киевпасстранс”.

Об этом сообщается на сайте АЭК “Киевэнерго”.

Пресс-служба компании отмечает, что поводом для прекращения электроснабжения стало проведение работ по снижению задолженности “Киевпасстранса” путем многочисленного незаконного подключения к их сетям посторонних объектов и организаций.

В “Киевэнерго” отмечают, что информация о якобы неожиданном отключении электричества, которая была обнародована в отдельных СМИ, является неправдивой.

О запланированном отключении КП “Киевпасстранс” были извещены Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, Служба безопасности Украины, Государственная инспекция по энергетическому надзору за режимами потребления электрической и тепловой энергии в г.Киеве.

Пресс-служба компании также обнародовала текст сообщения от 15 апреля с.г. за подписью первого заместителя директора СВП “Энергосбыт Киевэнерго” о прекращении электроснабжения на имя генерального директора КП “Киевпасстранс” Николая ЛАМБУЦКОГО. В документе отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2010 г. задолженность КП “Киевпасстранс” за потребленную от источников АК “Киевэнерго” электрическую энергию составляет около 19 млн. 315 тыс. грн. “за активную электроэнергию” и почти 3 млн. 430 тыс. грн. “за реактивную электроэнергию”.

“Сообщаем, что в случае неуплаты задолженности электроснабжение объектов КП “Киевпасстранс” будет прекращено 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 апреля 2010 года с 10.00 до 18.00”, - говорится в письме “Киевэнерго”.

Компания также отмечает, что это письмо “является официальным предупреждением о прекращении электроснабжения вашего предприятия (“Киевпасстранса”)”.

Как сообщалось в СМИ, КП "Киевпасстранс" в четверг приостанавливало движение трамваев на маршрутах №№ 22, 23, 29, 33, а также остановило движение троллейбусов на маршруте №1 из-за отключения электроэнергии компанией "Киевэнерго".

Согласно информации пресс-службы предприятия, 29 апреля "Киевэнерго" без предварительного сообщения отключили от электроэнергии три подстанции службы энергетического обеспечения "Киевпасстранс", которое обеспечивают движение транспорта на вышеуказанных маршрутах. Из-за этого в 14.32 прекратили движение трамваи маршрутов №22 "Бульвар Перова - ЗЖБК" №23 "ДВРЗ - ул.Навои" №29 "Хутор Красный - станция метро Лесная" и №33 "ул.Сабурова - ДВРЗ". В 15.28 прекратили движение троллейбусы маршрута №1 "Станция метро Лыбидская - ул.Маршальская".

В тот же день было возобновлено движение трамваев, однако троллейбусы маршрута №1 не возобновили движение.