Минздрав предупреждает: клещи могут оставаться в одежде

Министерство здравоохранения призывает украинцев во время отдыха на природе остерегаться укусов клещей, которые с началом весны активизировались в лесах и парках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как подчеркивают медики, укусы клещей угрожают человеку такими болезнями, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой вирусный энцефалит и марсельская лихорадка.

Учитывая это, Министерство здравоохранения информирует о методах личной защиты от укусов клещей. В первую очередь, во время прогулок на природе рекомендуется одеваться в светлую однотонную с длинными рукавами одежду, которая плотно прилегает к телу и на которой легче заметить насекомых. Необходимо также надеть головной убор.

Вернувшись домой, надо сразу сменить и тщательным образом осмотреть одежду, постирать и выутюжить ее. Чаще всего клещи цепляются к одежде человека, поэтому могут присасываться не только во время пребывания на природе, но и впоследствии, перекочевав из одежды, предостерегают медики.

Также Минздрав рекомендует использовать для защиты от клещей специальные эффективные средства, чаще всего это аэрозоли, которые отпугивают клещей.

В случае выявления на коже присосавшегося клеща необходимо сразу обратиться в ближайший травмпункт. Если такой возможности нет, нужно удалить его самостоятельно: смазать клеща маслом (при этом не заливать его, чтобы не задохнулся) и медленно удалить вместе с хоботком, расшатывая паразита пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нитки. После этого место присасывания необходимо смазать раствором йода или спиртом.

Если же удаление неудачное и хоботок кровососа остался в ранке, его удаляют стерильной иглой. После этого необходимо тщательным образом вымыть руки с мылом, а клеща сжечь.

На протяжении двух недель необходимо ежедневно измерять температуру тела, а в случае ее повышения или возникновения покраснения на коже обратиться к врачу, подчеркнули в Минздраве.