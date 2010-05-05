В Закарпатье ждут в мае не меньше миллиона туристов

В Закарпатье во время майских праздников ожидают рекордное количество туристов – не менее миллиона человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель туристско-информационного центра Закарпатья, заведующий кафедрой туризма Ужгородского национального университета Федор ШАНДОР.

По его словам, с 24 апреля по 14 мая в Закарпатской области проходят фестивали, соревнования, разнообразные конференции, поэтому в область съехались и еще съезжаются сотни тысяч туристов не только из Украины, но и из стран ближнего зарубежья.

«Туристы едут в Закарпатье, чтобы полюбоваться сакурой, в цвету которой сейчас утопает Ужгород. Кроме того, сейчас в Ужгороде состоялся фестиваль вина и меда «Солнечный напиток», в ближайшие дни – театральный фестиваль «Сталкер», праздник проводов овцеводов на Боржавские горные пастбища, гастрономический фестиваль «Берлибашский банош», фестиваль детского песенного творчества «Радуга над Тисой», Дни Мукачево и Берегово, фестивали сыра и тому подобное», — сообщил Ф.ШАНДОР.

Он также добавил, что лишь в первые дни мая, по официальным подсчетам, Закарпатье посетили около 500 тысяч человек.

«Абсолютное большинство гостиниц занято на эти дни. В абсолютных цифрах это около полмиллиона туристов. Заняты еще и зеленые усадьбы, их никто не учитывает», – уточнил Ф.ШАНДОР.

Он заметил, что в целом во время этих праздников в регионе ожидают рекордное количество туристов – не менее миллиона человек. Тем более, что 9-10 мая ожидается полное цветение уникальной Долины нарциссов вблизи города Хуст. Ф.ШАНДОР напомнил, что 2008 году был установлен рекорд по посещению Долины нарциссов - официально было продано 800 тысяч билетов для туристов, которые приехали полюбоваться этим чудом.

Справка УНИАН. Долина нарциссов занимает около трети площади Карпатского биосферного заповедника. Здесь растет уникальный высокогорный дикий нарцисс, который больше нигде в Европе не сохранился. Долина нарциссов - единственное место в мире, где нарциссы растут в природе на высоте 180 метров над уровнем моря.