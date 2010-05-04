Украинская делегация заседает в военных комитетах ЕС и НАТО

В Брюсселе украинская военная делегация принимает участие в заседаниях военных комитетов Европейского Союза и НАТО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины, сегодня в Брюсселе состоялось заседание Военного комитета Европейского Союза на уровне начальников генеральных штабов. В мероприятии приняла участие украинская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом армии Украины Иваном СВИДОЙ.

В рамках заседания И.СВИДА проинформировал участников заседания о приоритетах развития Вооруженных сил Украины.

Он также акцентировал внимание начальников генеральных штабов стран-членов ЕС на выполнении Украиной международных обязательств в военной сфере и мероприятиях, которые осуществляются в рамках перспективного привлечения сил и средств ВСУ в боевые тактические группы ЕС и операции под руководством Евросоюза по урегулированию кризисов.

Как отметили в Минобороны, позиция украинской стороны была положительно воспринята в ЕС и получила особую поддержку в пользу деятельности Вооруженных сил Украины на европейском направлении от Словакии, Венгрии, Эстонии, Греции и Латвии.

Так, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Греческой Республики генерал Иоаннис ГИАГКОС положительно высказался по поводу намерений Украины выделить определенные силы и средства в боевую тактическую группу ЕС «ХЕЛБРОК” и отметил, что все страны-участницы группы ожидают окончательного решения украинской стороны о присоединении к этому военного формированию.

Отдельно было отмечена поддержка решения Украины о присоединении к операции Евросоюза “Аталанта” по борьбе с пиратством и ожидаемый соответствующий вклад от украинской стороны.

Как отмечают в Минобороны, Украина является фактически единственной страной – не членом Европейского Союза, которая имеет возможность принимать участие в заседаниях высшего военного органа ЕС. Украинские военные делегации принимают участие в заседаниях Военного комитета ЕС на регулярных принципах, начиная с 2007 года.

Как также сообщили в Минобороны Украины, завтра, 5 мая, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе украинская военная делегация во главе с начальником Генерального штаба примет участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.