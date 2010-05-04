Защитники стадиона "Старт" вызывают оппонентов на футбольный матч

В пятницу, 7 мая, общественность Киева организует товарищеский футбольный матч на стадионе "Старт" в знак протеста против его застройки.

Как сообщает интернет-портал инициативной группы по борьбе с противоправными застройками “Сохрани древний Киев”, 7 мая с 12.00 по 15.00 на киевском стадионе «Старт» (ул. Шолуденко, 26-28/4) состоятся мероприятия, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти участников «Матча смерти», который состоялся именно на этом месте во времена оккупации Киева нацистами.

Инициаторы мероприятий – общественность Шевченковского района в г. Киеве, футбольный клуб «Старт», инициатива по сохранению стадиона «Старт», Совет ветеранов Шевченковского района, общественная инициатива “Я, ТЫ – Киев”.

В программе празднования 65-летия Великой Победы: торжественные мероприятия и поздравления ветеранов; возложение цветов к памятнику погибшим участникам «Матча смерти»; выступления историков на тему героического поступка спортсменов 6 августа 1942 года, которые завоевали победу в «Матче смерти»; выступления юных талантов, посвященные 65-й годовщине Великой Победы.

Также состоится товарищеский футбольный матч – попытка исторического воссоздания «Матча смерти».

Одна из команд имеет название «Старт» и формируется из жителей микрорайона, в котором находится стадион «Старт», спортсменов и игроков ФК «Старт».

“К участию в составе другой команды приглашены представители Государственной налоговой администрации Украины, Киевской городской государственной администрации и ООО «Голден Хаус» – организаций, которые пытаются застроить стадион многоэтажками”, - говорится в сообщении активистов.