Задержана женщина, сообщившая о заминированном ребенке в поезде

Работники отдела уголовного розыска Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге задержали 29-летнюю киевлянку, которая 1 мая по телефону сообщила, что в вагоне № 2 пассажирского поезда “Киев-Херсон” находится заминированный несовершеннолетний ребенок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, свой поступок женщина объяснила тем, что была в состоянии сильного алкогольного опьянения, а сегодня сожалеет о содеянном.

Теперь устанавливаются все обстоятельства события, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 259 “Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями” Уголовного кодекса Украины.