К задержанному участнику акции памяти М.Чайки две недели не пускают адвоката

В Одессе милиция в течение двух недель не допускает адвоката к задержанному Виталию КРАСНОЩЕКУ, который принимал участие в акции памяти погибшего год назад студента университета Максима Чайки.

Об этом сегодня заявил в интервью УНИАН соорганизатор акции – лидер общественной организации «Свободная Одесса» Марк СОКОЛОВ.

По его словам, «следователь Приморского райотдела милиции Одессы постоянно переносит дату встречи адвоката Дмитрия ЦИБЕНКО с нуждающимся в юридической помощи В.КРАСНОЩЕКОМ, задержанным без объяснения причин еще 18 апреля. Каждый раз следователь выискивает все новые надуманные предлоги для отказа адвокату во встрече с подзащитным».

«Юрист Д.ЦИБЕНКО обратился с жалобой в прокуратуру Приморского района, в которой сообщил о грубейшем попрании прав гражданина со стороны тех, кто по долгу службы обязан их обеспечивать», - заявил лидер организации «Свободная Одесса».

«Задержанному В.КРАСНОЩЕКУ милиция пытается беспочвенно инкриминировать участие в нападении на приемную партии «Родына», возглавляемой экс-депутатом Игорем МАРКОВЫМ», - напомнил М.СОКОЛОВ.

Между тем участники акции памяти М.Чайки, резюмировал лидер «Свободной Одессы», усматривают в задержании В.КРАСНОЩЕКА после проведения акции «политическую подоплеку и считаем выдвинутые обвинения необоснованными и незаконными».

Как сообщалось, в ночь на 18 апреля 2009 года в драке в Одессе был убит 21-летний активист националистической организации “Слава і Честь”, студент-четвертокурсник отделения журналистики Одесского национального университета Максим Чайка.

Виновники убийства до сих пор не найдены. По подозрению в совершении убийства в розыск был объявлен активист объединения «Антифа».

17 апреля этого года более тысячи одесситов провели марш, посвященный годовщине со дня гибели М.Чайки.

После проведения марша и концерта группы «Кому вниz» на Куликовом поле Одессы, посвященных памяти М.Чайки, были задержаны милицией пятеро участников акции. В частности, исполнительница украинских патриотических песен Екатерина ОВРАМЕЦ, Дмитрий ЛИНЬКО, Даниил КОРЧИНСКИЙ, Алексей МАКАРОВ и Виталий КРАСНОЩЕК.

Спустя несколько дней троих участников акции освободили из-под стражи. Остальным участникам акции, а именно В.КРАСНОЩЕКУ и А.МАКАРОВУ, милиция инкриминирует хулиганство в связи с забрасыванием 17 апреля помещений партии «Родына» файерами и емкостями с зеленкой.