В Ивано-Франковске открылась фотовыставка к 65-летию Победы
Будет работать до 17 мая
В Ивано-Франковском краеведческом музее открылась фотовыставка к 65-летию Победы.
Об этом УНИАН сообщили в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации.
В основе экспозиции – вещевой и фотодокументальный материал 1941-1945 гг.: агитационные листовки и документы времен оккупации, личные вещи воинов Советской армии, партизан-ковпаковцев, осуществлявших рейды по Карпатам, узников Микуличинского концлагеря (территория Яремчанского горсовета – УНИАН), генеральский мундир и солдатская одежда, карта-схема наступательных боев советских войск на Станислав (Ивано-Франковск), немецкий план обороны Станислава, фотографии времен войны и другие вещи.
На стендах представлены фотографии участников боев за освобождение города и области, образцы советского и немецкого оружия. Экспозиция открыта к осмотру до 17 мая.