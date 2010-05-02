В Ивано-Франковске открылась фотовыставка к 65-летию Победы

В Ивано-Франковском краеведческом музее открылась фотовыставка к 65-летию Победы.

Об этом УНИАН сообщили в управлении культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации.

В основе экспозиции – вещевой и фотодокументальный материал 1941-1945 гг.: агитационные листовки и документы времен оккупации, личные вещи воинов Советской армии, партизан-ковпаковцев, осуществлявших рейды по Карпатам, узников Микуличинского концлагеря (территория Яремчанского горсовета – УНИАН), генеральский мундир и солдатская одежда, карта-схема наступательных боев советских войск на Станислав (Ивано-Франковск), немецкий план обороны Станислава, фотографии времен войны и другие вещи.

На стендах представлены фотографии участников боев за освобождение города и области, образцы советского и немецкого оружия. Экспозиция открыта к осмотру до 17 мая.