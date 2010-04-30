Скандал вокруг авто тернопольского губернатора закончился штрафом

Задержанній в прошлом году автомобиль «Мерседес», которым пользовался экс-председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ, передан представителям ГУД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник областного управления милиции Василий ПОЛИЩУК.

По его словам автомобиль, который больше года простоял на штрафплощадке, был возвращен на минувшей неделе.

«Было установлено, что этот автомобиль полностью растаможен, только были вопросы относительно передачи автомобиля Государственному управлению делами. Но приехали представители ГУД, и им по поручению вместе с представителями облгосадминистрации этот автомобиль вернули», – сказал В.ПОЛИЩУК.

Он также добавил, что уголовное дело, возбужденное в отношении водителя за подделку технического талона этого автомобиля, было передано в суд, по ее рассмотрению водитель был оштрафован.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года работники ГАИ остановили служебный автомобиль Ю.ЧИЖМАРЯ “Мерседес-Бенц Е-240” и обнаружили, что у водителя нет документов на него. Водитель предъявил не просто просрочен временный регистрационный талон, а его ксерокопию. Причем, как установили работники ГАИ, номер талона зарегистрирован на совсем другую иномарку. Ксерокопия документа о прохождении техосмотра тоже оказалась фальшивой. В багажнике автомобиля стражи порядка обнаружили три пары государственных номерных знаков из других автомобилей.

Задержанный автомобиль был доставлен на штрафплощадку. На водителя и служащих, выпустивших автомобиль без путевого листа, наложено административное взыскание.

27 апреля 2009 г. стражи порядка возбудили уголовное дело по факту подделки свидетельства о регистрации автомобиля “Мерседес-Бенца Е-240”.

28 апреля Ю.ЧИЖМАРЬ обвинил работников ГАИ в том, что его служебный автомобиль несколько лет ездил с поддельным свидетельством о регистрации. По его данным, Государственное управление делами покупало этот автомобиль в 2003 году у официального дилера «Мерседес», кроме того, до Тернопольской ОГА автомобиль эксплуатировался в Сумской облгосадминистрации, а еще раньше – в Секретариате Президента.