Киевсовет отдал частной фирме участок земли на Крещатике

Киевсовет передал ООО “Олимп-лтд” в краткосрочную аренду на 1 год при условии последующего выкупа земельный участок площадью 0,084 га на ул. Крещатик, 23 в Печерском районе.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета 29 апреля. За него проголосовали 63 депутата горсовета.

Этим решением депутаты сначала прекратили право ООО “Олимп-лтд” пользоваться земельным участком 0,05 га по адресу ул. Крещатик, 23, который был отведен в соответствии с распоряжением КГГА от 13 февраля 1996 г. о предоставлении земли для эксплуатации кафе “Чай-кофе» (государственный акт на постоянное пользование землей от 19 апреля 1996 г.) ”, и отнесли участок к землям запаса жилищной и общественной застройки. Другим пунктом решения ООО “Олимп-лтд” получило в аренду почти вдвое большую площадь по тому же адресу, но уже “для реконструкции” и последующего обслуживания заведения общественного питания.