Горсовет запретил подросткам находиться на улице после 23.00

Городской совет Хмельницкого запретил подросткам без сопровождения родителей находиться на улице, в заведениях досуга, общественного питания, развлекательных заведениях после 23.00.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сессии городского совета.

В летний период запрет будет действовать с 23 часов, а в осенне-весенний период - с 22.

Контроль за соблюдением постановления будут осуществлять непосредственно инициаторы - служба по делам детей, а также городское управление образования, управление по делам семьи и молодежи, городской отдел УМВД Украины. Они будут проводить целевые рейды и выявлять нарушителей, с которыми будут проводить разъяснительную работу.