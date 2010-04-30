Горсовет запретил подросткам находиться на улице после 23.00
01:49, 30 апреля 2010Общество
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Сообщение из Хмельницкого
Городской совет Хмельницкого запретил подросткам без сопровождения родителей находиться на улице, в заведениях досуга, общественного питания, развлекательных заведениях после 23.00.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сессии городского совета.
В летний период запрет будет действовать с 23 часов, а в осенне-весенний период - с 22.
Контроль за соблюдением постановления будут осуществлять непосредственно инициаторы - служба по делам детей, а также городское управление образования, управление по делам семьи и молодежи, городской отдел УМВД Украины. Они будут проводить целевые рейды и выявлять нарушителей, с которыми будут проводить разъяснительную работу.
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