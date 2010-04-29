Уманский прогнозирует осложнение переговоров из МВФ

Бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что принятие парламентом популистского государственного бюджета на 2010 год и заключение “харьковских соглашений” с Россией могут существенно осложнить переговоры власти с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии И.УМАНСКОГО.

“После принятия закона Украины о Государственном бюджете на 2010 год и ратификации соглашений относительно пребывания Черноморского флота в Севастополе в контексте газовых соглашений ход переговоров с МВФ может существенно осложниться”, - допустил он.

“Мы всегда считали, что сотрудничество с МВФ в рамках программы “стенд-бай” является одним из ключевых инструментов преодоления последствий глобального финансового и экономического кризиса. Оппозиция и другие ветви власти по различным причинам, но выступали против такого сотрудничества и делали все возможное, чтобы разрушить программу”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, именно принятие популистского закона о социальных стандартах, который увеличивал дефицит бюджета дополнительно на 17%, и его подписание бывшим Президентом привело к приостановке сотрудничества правительства с МВФ.

И.УМАНСКИЙ напомнил, что Фонд требовал от Украины выполнения трех основных вещей: во-первых, неприменения закона о социальных стандартах; во-вторых, постепенного повышения (на 25% ежеквартально) тарифов (цен) на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго и доведения их до рыночных и, в-третьих, одобрения парламентом жесткого прагматического бюджета с дефицитом не более 4% ВВП.

“Подходы и требования Фонда всегда базировались на принципах предоставления финансирования лишь при условии проведения соответствующих реформ, устранения системных диспропорций и прагматической фискальной позиции”, - напомнил И.УМАНСКИЙ.

По его словам, изменение позиции действующей власти относительно необходимости сотрудничества с МВФ нельзя не приветствовать. Бывший и.о. министра финансов Украины также выразил убеждение, что это подтверждает правильность действий предыдущего правительства в этом направлении.

Между тем, по его мнению, отказ, по сути, от реформ в газовом секторе, продолжение раздувания бюджетных расходов не может не осложнить позицию Украины в переговорном процессе. Принятие госбюджета состоялось вообще без обсуждения и даже без презентации. Позиция МВФ относительно этого документа не известна, что говорит лишь об отсутствии согласования положений госбюджета с Фондом, отметил И.УМАНСКИЙ.

При этом, по его словам, необходимо понимать, что базовые требования относительно сбалансированности госбюджета, публичных финансов, а также проведения реформы ценообразования на энергоносители остаются не выполненными.

“Суть газовых соглашений с фискальной точки зрения заключается в перекладывании части обязательств с частного сектора на государственный бюджет. Снижение цены на 3 млрд. дол. США в этом году за газ как ресурс, согласно межгосударственному договору по флоту, не “дарится” Украине, а оформляется как обязательство Украины перед Россией. Такое увеличение государственного долга на 24 млрд. грн. в законе о Госбюджете на 2010 год не учтено”, - заявил И.УМАНСКИЙ.

Он отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ и принятие новой программы является очень важным, и уже неоднократно подчеркивалось, что размер кредитования по новой программе не является принципиальным, определяющим является сам факт такого сотрудничества. “Очень странно, по крайней мере, прозвучали недавние заявления о необходимости увеличения суммы займа до 20 млрд. дол. США. Подобное увеличение “потребностей” госфинансов не может быть воспринято положительно ни инвесторами, ни кредиторами, ни самим МВФ”, - отметил И.УМАНСКИЙ.

По его убеждению, принятие решения МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной должно стать переломным моментом в текущей экономической ситуации, возможности Украины выхода на внешние инвестиционные и кредитные рынки. “Вопрос лишь в том, будет это решение экономическим или политическим”, - резюмировал И.УМАНСКИЙ.