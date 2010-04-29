Хотят ли украинцы видеть памятники Сталину (опрос)

Большинство граждан Украины отрицательно относится к инициативе по установке памятников Сталину.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

По результатам исследования, большинство украинских граждан – 56,7% - отрицательно относятся к инициативам по установке памятников Сталину в городах Украины. Положительно к этой инициативе относится лишь каждый десятый – 9,6%.

Остальные опрошенные оказались безразличными к этому вопросу или не смогли определиться с ответом на вопрос, отметили в социологической службе Центра Разумкова.

Директор социологической службы Андрей БЫЧЕНКО отметил, что лишь в южных областях страны отрицательные оценки относительно этой инициативы составляют меньше половины опрошенных (37,1%), однако это вдвое больше, чем количество жителей этого региона, которые одобряют установку памятников Сталину (17,2%).

В остальных регионах отрицательно к подобной инициативе относится абсолютное большинство жителей: 54,4% - в Центре, 57,0% - на Востоке и 76,0% - на Западе.

А.БЫЧЕНКО добавил, что отрицательное отношение к установке памятников Сталину также преобладает во всех возрастных группах: от 52,4% отрицательного отношения среди респондентов в возрасте 60 лет и старше и до 61,0% в возрастной группе 40-49 лет.

Исследование проводилось с 14 по 21 апреля 2010 года. Опрошены 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.