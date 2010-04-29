Английский посол постарался понять, в каком состоянии украинская армия

До конца этого года будет наработана новая программа развития Вооруженных сил Украины на 2011-2015 годы.

Об этом заявил сегодня министр оброни Михаил ЕЖЕЛЬ на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕРОМ, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

Оценивая состояние реформирования и развития ВСУ, М.ЕЖЕЛЬ отметил, что сегодня у украинской армии множество проблем.

“К сожалению, Государственная программа развития Вооруженных сил Украины на 2006-2011 годы не выполнена в полном объеме. Сегодня мы должны остановиться, стабилизировать ситуацию и наработать те позиции, которые должны быть на краткосрочную и долгосрочную перспективу”, - констатировал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что уже до конца текущего года предусмотрено наработать новую программу развития ВСУ на ближайшие 5 лет.

“Завершив до конца года Оборонный cмотр, мы увидим перспективы развития нашей армии в перспективе до 2025 года, то есть на более долгосрочную перспективу”, - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Министр также подчеркнул важность финансового и ресурсного обеспечения Вооруженных сил. Говоря об объемах нынешнего финансирования оборонных потребностей, М.ЕЖЕЛЬ отметил, что ни один бюджет пока никогда не удовлетворял оборонных потребностей любой страны, в том числе и Украины.

“Конечно, хотелось бы больших объемов финансирования. Но сегодня речь не идет о каких-то существенных сдвигах, главная задача – оценить обстановку, стабилизировать ситуацию, определиться с реальностью планов и перспектив и, начиная с 2011 года, начать движение вперед”, - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.