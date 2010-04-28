УНП: Янукович выменял суверенитет на два года процветания олигархов

«Виктор ЯНУКОВИЧ подверг сомнению экономический и политический суверенитет Украины лишь для увеличения прибылей собственных олигархов - финансово-промышленных групп, которые профинансировали его предвыборную кампанию». Так член Центрального провода Украинской народной партии Борис КУШНИРУК прокомментировал заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА о снятии ограничений на продажу труб украинского производства на российском рынке, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

«Олигархи получили возможность, воспользовавшись уменьшением цены на газ, и в дальнейшем эксплуатировать мощности украинской металлургии, до конца истощать еще советское оборудование, и даже не задумываться о модернизации и внедрении энергосберегающих технологий», - убежден член УНП. Однако, по убеждению эксперта, «такой «потребительский» подход может продолжаться не более 2-3 лет, пока китайская и американская металлургическая продукция, на предприятиях которой сейчас идет активная модернизация, окончательно вытеснит украинскую, даже с рынка России, невзирая на все газовые скидки».

«Таким образом, двухлетнее процветание олигархов и последующий коллапс украинской металлургии, В.ЯНУКОВИЧ выменял на практически пожизненную сдачу России украинской территории в Крыму, авиационной и энергетической отрасли», - подытожил Б.КУШНИРУК.