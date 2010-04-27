Для населения готовят двухуровневый тариф на электроэнергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) рассматривает возможность введения двухуровневого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей, дифференцирующегося в зависимости от объемов месячного потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола представителей НКРЭ и Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) заместитель начальника управления ценовой политики в электроэнергетике НКРЭ Руслан КАЙДАШ.

По его словам, в частности, введение такого тарифа предусматривает установление порога потребления на уровне 150 кВт/ч в месяц. При этом в случае превышения данного объема электроэнергия будет отпускаться по новому тарифу, в случае потребления до 150 кВт/ч тариф сохранится на нынешнем уровне (24 коп. за кВт/ч с НДС).

Р.КАЙДАШ отметил, что данная схема будет предусматривать применение нового тарифа лишь к объемам электроэнергии, потребленным свыше порога 150 кВт/ч. «То есть в случае потребления 170 кВт/ч потребитель будет платить по новому тарифу лишь за 20 кВт/ч», – пояснил он.

Также Р.КАЙДАШ отметил, что на сегодняшний день действующий тариф для населения компенсирует затраты, связанные с производством, распределением и поставкой электроэнергии, лишь на 27%, тогда как, к примеру, в соседней России этот уровень доходит до 73%.

НКРЭ также отмечает, что введение новых тарифов по предложенной схеме существенно не отразится на расходах населения, поскольку, по данным регулятора, на сегодняшний день свыше предложенной планки в 150 кВт/ч электроэнергию потребляют только 25% бытовых потребителей.

Р.КАЙДАШ сообщил также, что в настоящее время предложенная НКРЭ схема коррекции тарифа проходит согласование на уровне Министерства экономики, Министерства топлива и энергетики, Министерства финансов и Министерства труда и социальной политики.

Кроме того, комиссия и общий представительский орган профсоюзов уже создали рабочую группу для обсуждения предложенной схемы.